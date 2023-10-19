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17:00, 19 октября 2023 года В Орле прошла презентация концепции мемориального комплекса "Судбищенская битва" Мероприятие прошло в краеведческом музее.



Фото: пресс-служба правительства региона

Разработчиком концепции стало бюро музейной сценографии из Санкт-Петербурга, которое реализовало не один крупный проект. В 2025 году будет отмечаться 470-летие Судбищенской битвы. Ранее глава региона Андрей Клычков на заседании "Спасского клуба" обозначил это мероприятие как одно из самых значимых.



Концепция включает в себя объект культурного значения "Торговые ряды", околомузейное пространство - Сквер Богоявленной площади, памятник археологии "Детинец Орловской крепости" и поле Судбищенской битвы.



– Комплекс станет единым местом экспонирования исторических артефактов, найденных во время археологических раскопок на месте Судбищенского сражения, на территории Орловской области и на месте расположения исторического поселения города Орла, - сообщили в пресс-службе областного правительства.









Сергей Силаев



