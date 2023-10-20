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3:00, 20 октября 2023 года

В Орле работает выставка, посвященная знаменитому барду Евгению Аграновичу

Экспозиция представлена в Орловском краеведческом музее.

Фото: портал Орловской области

Выставка "О героях былых времен…" открылась в день 105-летия известного поэта, композитора, нашего земляка и участника Великой Отечественной войны Евгения Даниловича Аграновича. Она стала итогом одноименного регионального смотра-конкурса школьных музеев, организованного Орловским краеведческим музеем совместно с издательством "Картуш".

Участники конкурса рассказали о своей поисковой и патриотической работе, встречах с ветеранами, волонтерской деятельности, юнармейском движении. Некоторые школьные музеи представили подлинные материалы из своих фондов, которые разместили в отдельных витринах. Музеи, участвовавшие в конкурсе, получили дипломы лауреатов, а их заведующих наградили почетными грамотами, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Работа экспозиции продлится до 3 декабря по адресу: улица Гостиная, 2.

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