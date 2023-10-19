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15:30, 19 октября 2023 года

В Северном районе Орла привели в порядок детскую площадку

Ее отремонтировали по программе наказов избирателей.

Фото из соцсетей Дмитрия Игнатова

Детская площадка, расположенная по адресу улица Металлургов, дом 1, находилась в плачевном состоянии. Старые конструкции выглядели небезопасными и малопригодными для игр.

- Вместе с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Гоцаковой Ириной Георгиевной включили в программы наказов избирателей на 2023 год установку детского игрового и спортивного оборудования в этом дворе. Совместными усилиями поставили песочницу с куполом, качели с сиденьем "люлька", одинарные качели-балансир, кольца, - рассказал на своей странице в соцсетях депутат орловского горсовета Дмитрий Игнатов.


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