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14:30, 19 октября 2023 года

Российским школьникам поменяют схему перехода в 10-й класс и колледжи

Предстоящие изменения анонсировали в Рособрнадзоре.

Фото: архив "Вести-Орел"

Ситуацию нашему изданию прокомментировала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она отметила, что на сегодняшний день 57% выпускников, закончивших 9-й класс, не идут в 10-й.

- В первую очередь это связано с тем, что в учебные заведения среднего профессионального образования поступить сегодня можно по среднему баллу аттестата, хотя дети и сдают ОГЭ, - рассказала Пилипенко.

По ее словам, девятиклассники поступают в учреждения СПО, так как потом им не нужно сдавать ЕГЭ. А поступить на высшее образование уже можно по результатам собеседования.

- Система должна измениться в первую очередь, так как изменились требования к качеству образования, изменились и сами колледжи. Они стали совершенно другими. Изменились профессии. Поэтому необходимо, чтобы сама система нашла ответ на вопрос, как правильно отобрать детей для поступления в колледжи и как правильно отобрать детей, которые пойдут дальше обучатся в 10-й класс, - подчеркнула Ольга Пилипенко.

Она сообщила, что нововведения ожидаются не в этом году, а, скорее всего, в следующем.


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