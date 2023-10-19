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14:00, 19 октября 2023 года Орловской области увеличилось финансирование нацпроектов Всего на реализацию национальных проектов в регионе будет направлено 11,4 млрд рублей.





На текущей неделе финансирование нацпроектов в Орловской области увеличилось еще на 18 млн рублей. Всего на реализацию национальных проектов в регионе в этом году будет направлено 11,4 млрд рублей.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", рост финансирования произошел за счет средств федеральной субсидии по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».



Напомним, что Орловская область вошла в число 13 регионов, получивших по итогам конкурсного отбора федеральное финансирование на реализацию программы по строительству глэмпингов. На эти средства модернизируют базу отдыха «Благодать» в Урицком районе.





Александра Бахтина



