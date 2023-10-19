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13:30, 19 октября 2023 года В Орле пройдет «Посвящение в первоклассники» Концерт пройдет в детской школе искусств им. Д.Б. Кабалевского для школьников и их родителей.





20 октября в детской школе искусств им. Д.Б. Кабалевского, пройдет концерт. Где прозвучат лучшие композиции отечественных и зарубежных авторов в исполнении юных музыкантов. А учащиеся театрального отделения в роли представителей разных направлений искусства попытаются выяснить, какое же искусство ярче и красивее?

Как сообщает пресс-служба администрации, в завершении праздничного концерта будущие таланты произнесут традиционную клятву и получат свой первый документ в детской школе искусств — Свидетельство первоклассника.





Александра Бахтина



