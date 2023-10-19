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12:30, 19 октября 2023 года Два большегруза столкнулись на трассе в Ливенском районе ДТП случилось на 109 километре автодороги "Орел - Тамбов" днем 18 октября.



Фото тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

50-летний водитель автомобиля Камаз с прицепом не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик Даф с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. После этого Камаз опрокинулся и перекрыл оживленную трассу.



Водитель отечественного большегруза получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Движение по автодороге было восстановлено только через три часа, сообщает тг-канал "Принт-ТВ Ливны".





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