Два большегруза столкнулись на трассе в Ливенском районе
ДТП случилось на 109 километре автодороги "Орел - Тамбов" днем 18 октября.
Фото тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
50-летний водитель автомобиля Камаз с прицепом не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик Даф с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. После этого Камаз опрокинулся и перекрыл оживленную трассу.
Водитель отечественного большегруза получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Движение по автодороге было восстановлено только через три часа, сообщает тг-канал "Принт-ТВ Ливны".