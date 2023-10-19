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12:00, 19 октября 2023 года В Орел приехали театры из пяти город России: ОГАТ им.Тургенева проводит фестиваль "Русская классика" В этом году он посвящен юбилейной дате - исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Островского.





Темы вечные, понятные в любое время, зрителю любого возраста. Спектакли по пьесам Александра Островского представят театры из разных городов России на фестивале "Русская классика".



В этом году он посвящен юбилейной дате - исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. Творческий марафон продлится до 21 октября. Наша съемочная группа побывала на одном из спектаклей.











Мария Семак



