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11:30, 19 октября 2023 года Орловцы передали нашим бойцам антидроновое ружье и квадрокоптер Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

На передовую также доставили рации, дизельные генераторы, печки-буржуйки, масло и антифриз для танков, газ для портативных приборов, окопные свечи, наборы ключей для ремонта танков, теплую экипировку и многое другое.



- Здесь служат танкисты-штурмовики. Это особая элита армии, танковый "спецназ", работающий на самой передней линии огня. Экипаж - настоящие мужчины, наши парни, сильные, храбрые, знающие цену боевому братству. Ребята не умеют просить, но мы знаем, что поддержка греет душу, поднимает настроение и укрепляет моральный дух, - рассказал Андрей Клычков.





Вести-Орёл



