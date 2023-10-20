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1:30, 20 октября 2023 года Госдума приняла закон о блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ Пока это можно сделать только по решению суда.



Фото: архив "Вести-Орел"

Законопроект, который позволяет оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для вооруженных сил Украины (ВСУ) Государственная дума приняла в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Поправки вносят в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Теперь генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций.



Авторы инициативы ранее отмечали, что новые нормы позволят оперативно блокировать призывы к финансированию ВСУ и других вооруженных формирований противника в условиях специальной военной операции.





Вести-Орёл



