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10:30, 19 октября 2023 года

Андрей Клычков обсудил с депутатами проект закона о региональном бюджете

Главный финансовый документ Орловской области сохранит свою социальную направленность.

Фото: архив "Вести-Орел"

Проект регионального бюджета рассмотрели на заседаниях всех комитетов областного Совета. Депутатский корпус подробно с ним ознакомился.

- Членам Правительства и руководителям профильных Департаментов были заданы вопросы, получены ответы и пояснения. Комитеты высказали свои предложения по его формированию, - рассказал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

Самое главное, по его словам, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. На особом контроле вопрос поддержки участников СВО и их семей.

- Не стоит забывать о национальных и региональных проектах, о задолженностях муниципальных образований. Сейчас еще до конца не определены суммы федеральных средств, которые регион получит в будущем году, - отметил председатель регионального парламента.


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