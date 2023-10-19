Главная » Новости



10:30, 19 октября 2023 года Андрей Клычков обсудил с депутатами проект закона о региональном бюджете Главный финансовый документ Орловской области сохранит свою социальную направленность.



Фото: архив "Вести-Орел"

Проект регионального бюджета рассмотрели на заседаниях всех комитетов областного Совета. Депутатский корпус подробно с ним ознакомился.



- Членам Правительства и руководителям профильных Департаментов были заданы вопросы, получены ответы и пояснения. Комитеты высказали свои предложения по его формированию, - рассказал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.



Самое главное, по его словам, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. На особом контроле вопрос поддержки участников СВО и их семей.



- Не стоит забывать о национальных и региональных проектах, о задолженностях муниципальных образований. Сейчас еще до конца не определены суммы федеральных средств, которые регион получит в будущем году, - отметил председатель регионального парламента.





Вести-Орёл



