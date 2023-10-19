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9:00, 19 октября 2023 года Орловская область доставила на фронт еще 40 тонн картофеля Также нашим бойцам передали очередную партию бутилированной воды.



Фото: портал Орловской области

- 15 минут заняла разгрузка воды и примерно столько же - мешков с картошкой. Это говорит о том, что все эти продукты очень нужны. И нам важно продолжать помогать!, - отметил губернатор Андрей Клычков.



За большой вклад в поддержку армии глава региона выразил благодарность фермерскому хозяйству «Петрович» Кромского района и лично его директору Ольге Шиленок, а также гендиректору «Нанофермы» из Орловского муниципального округа Елене Киселевой и главе КФХ Ольге Киселевой.





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