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8:00, 19 октября 2023 года Губернатор Андрей Клычков проконтролировал строительство футбольного манежа в Орле На объекте завершены работы по укладке искусственного газона.



Фото: пресс-служба областного правительства

Глава Орловской области Андрей Клычков 18 октября проверил, как ведутся работы по строительству крытого футбольного манежа в Орле. Объект находится на завершающей стадии готовности.



– До конца октября запланировано завершение всех строительных работ. Затем некоторое время уйдет на закупку необходимого оборудования и мебели, после чего мы получим в регионе полноценный спортивный комплекс для занятий футболом, который единовременно сможет вместить до 200 человек. И самое главное, что наши юные и взрослые футболисты получат хорошую круглогодичную тренировочную базу, - отметил губернатор.



Рабочие установили стекла, запустили отопление, завершили укладку искусственного газона в манеже и собрали ворота. В настоящее время завершаются работы по инженерным коммуникациям и продолжаются по благоустройству и внутренней отделке. Манеж будет полностью повторять характеристики газона на футбольном поле стадиона Ленина.





Сергей Силаев



