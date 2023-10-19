Губернатор Андрей Клычков проконтролировал строительство футбольного манежа в Орле
На объекте завершены работы по укладке искусственного газона.
Фото: пресс-служба областного правительства
Глава Орловской области Андрей Клычков 18 октября проверил, как ведутся работы по строительству крытого футбольного манежа в Орле. Объект находится на завершающей стадии готовности.
– До конца октября запланировано завершение всех строительных работ. Затем некоторое время уйдет на закупку необходимого оборудования и мебели, после чего мы получим в регионе полноценный спортивный комплекс для занятий футболом, который единовременно сможет вместить до 200 человек. И самое главное, что наши юные и взрослые футболисты получат хорошую круглогодичную тренировочную базу, - отметилгубернатор.
Рабочие установили стекла, запустили отопление, завершили укладку искусственного газона в манеже и собрали ворота. В настоящее время завершаются работы по инженерным коммуникациям и продолжаются по благоустройству и внутренней отделке. Манеж будет полностью повторять характеристики газона на футбольном поле стадиона Ленина.