В Орловскую область поступили более 1100 ноутбуков для образовательных организаций
Технику поставили в рамках нацпроекта.
Фото: пресс-служба правительства региона
Для образовательных учреждений Орловской области поставили 1115 ноутбуков. Компьютеры прибыли в регион 18 октября в рамках нацпроекта "Образование". Общая сумма поставки – 57,9 миллиона рублей.
В 2023 году в проекте участвуют 24 школы и 2 учреждения СПО, сообщает пресс-служба областного правительства. Ноутбуки необходимы для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней.