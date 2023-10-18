Главная » Новости



19:30, 18 октября 2023 года В Орловской области работает более 270 ФАПтек Еще 39 аптечных пунктов находятся в стадии открытия.



Фото: архив "Вести-Орел"

Проект "ФАПтека" стартовал в апреле этого года. Его цель - создать при фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях маленькие аптеки с набором безрецептурных лекарств первой необходимости. Речь об обезболивающих, жаропонижающих, желудочно-кишечных и других препаратах.



Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, с началом эпидсезона по просьбам жителей ассортимент аптек также пополнится противовирусными средствами и препаратами для лечения гриппа.





Вести-Орёл



