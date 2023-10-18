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19:00, 18 октября 2023 года

Орловец Андрей Гришин побил мировой рекорд

Спортсмен стал абсолютным чемпионом в классическом и строгом подъеме на бицепс.

Фото: сообщество "Мценский спорт"

Мценский спортсмен Андрей Гришин побил мировой рекорд в классическом подъеме на бицепс. Орловец стал абсолютным чемпионом в классическом и в строгом подъеме на бицепс чемпионата Евразии-2023, который проходил в Москве 14-15 октября.

По информации пресс-службы областного правительства, Андрею Гришину присвоили разряд "Элиты" в весовой категории до 75 килограммов с результатом 82,5 килограмма. Помимо этого, Андрей Гришин стал абсолютным чемпионом на соревнованиях по строгому подъему на бицепс с допинг-контролем.


Сергей Силаев
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