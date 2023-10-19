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7:00, 19 октября 2023 года Орловские шашисты завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях Турнир "Города трудовой Доблести" завершился в Ступино Московской области.





Орловцы уверенно выступили в классической и молниеносной программах. Серебряную и бронзовую награды в классике и блице выиграла Анастасия Булавинцева. Илья Пашанин стал чемпионом среди юношей до 14 лет в классической программе и третьим в молниеносной.



Дарья Колотовкина заняла третье место среди девочек до 11 лет в классической программе. Об успехах орловцев сообщил региональный департамент физической культуры и спорта.





Вести-Орёл



