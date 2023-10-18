Главная » Новости



18:00, 18 октября 2023 года В "Свободном пространстве" состоялась громкая премьера Театр представил своим зрителям уникальную сказку - "Яга".





Это история, основанная на мифах. Главный персонаж - старушка, знакомая каждому с детства, но в молодости. Ведь что-то же случилось с ней до того, как она стала ворчливой и пугающей отшельницей?



Ответ на этот вопрос авторы искали почти два года. Работа над пьесой длилась именно столько. Ее и либретто написала Мария Малухина, а музыку Андрей Григорьев. Подробности – в нашем сюжете.









Вести-Орёл



