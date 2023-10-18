В Орловской области снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями

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17:00, 18 октября 2023 года
В Орловской области снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциямиПоказатель стал меньше на 3,6%.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
На 41-й календарной неделе, с 9 по 15 октября, на территории Орловской области зарегистрировано 5 948 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель снизился на 3,6% по сравнению с прошлой неделей.
Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области, за последнюю неделю COVID-19 заразились 73 человека. Заболеваемость снизилась на 20,7%.
– По данным лабораторных исследований заболеваемость острыми респираторными инфекциями в настоящее время обусловлена циркуляцией риновирусов, аденовирусов, SARS-CoV-2, а также Mycoplasma pneumonia, - отметили в пресс-службе ведомства.
Сергей Силаев