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17:00, 18 октября 2023 года В Орловской области снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями Показатель стал меньше на 3,6%.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На 41-й календарной неделе, с 9 по 15 октября, на территории Орловской области зарегистрировано 5 948 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель снизился на 3,6% по сравнению с прошлой неделей.



Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области, за последнюю неделю COVID-19 заразились 73 человека. Заболеваемость снизилась на 20,7%.



– По данным лабораторных исследований заболеваемость острыми респираторными инфекциями в настоящее время обусловлена циркуляцией риновирусов, аденовирусов, SARS-CoV-2, а также Mycoplasma pneumonia, - отметили в пресс-службе ведомства.





Сергей Силаев



