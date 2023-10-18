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18:30, 18 октября 2023 года Депутаты рассмотрели изменения в правилах благоустройства и санитарного содержания города Орла Заседание комитета по ЖКХ орловского горсовета состоялось 18 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Народные избранники поддержали изменения, согласно которым не допускается развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и других информационных материалов на фасадах, в том числе витринах, окнах, дверях, а также с внутренней стороны остекленных элементов фасадов зданий, строений и сооружений.



Исключения составят случаи, предусмотренные законодательством РФ и Орловской области, в том числе законодательством о выборах и референдумах, а также настоящими Правилами, сообщили в пресс-службе орловского горсовета. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на ближайшей сессии.





Вести-Орёл



