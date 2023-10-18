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17:30, 18 октября 2023 года

Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность на ноябрьских праздниках

Вопрос подняли на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба.

Фото: пресс-служба областного правительства

В областной администрации 18 октября состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Орловской области. Его провели губернатор Андрей Клычков и начальник управления ФСБ России по региону Вячеслав Князьков.

Участники заседания обсудили обеспечение антитеррористической защищенности на мероприятиях, посвященных Дню народного единства и 106-й годовщине Октябрьской революции. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся адресной профилактической работы.

Наша задача – принять все меры для защиты региона и его жителей, учитывая напряженную международную обстановку, - отметил губернатор Андрей Клычков.


Сергей Силаев
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