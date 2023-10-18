В Орле перенесли срок сдачи улицы Комсомольской

Проверка, которая началась после обращения жителей из-за вырубки деревьев, заняла больше месяца. На это время ремонт был приостановлен.
В результате проверки выяснилось, что к сносу предназначались старые деревья, вместо которых специалисты высадят молодые. Сейчас работы ведутся ежедневно.
Капитальный ремонт улицы Комсомольской проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность Комсомольской – почти три километра. Стоимость капитального преображения составляет порядка 300 миллионов рублей.