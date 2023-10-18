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16:30, 18 октября 2023 года В Орле перенесли срок сдачи улицы Комсомольской Ремонт планируют завершить 30 ноября.



Фото из архива

Проверка, которая началась после обращения жителей из-за вырубки деревьев, заняла больше месяца. На это время ремонт был приостановлен.



В результате проверки выяснилось, что к сносу предназначались старые деревья, вместо которых специалисты высадят молодые. Сейчас работы ведутся ежедневно.



Капитальный ремонт улицы Комсомольской проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность Комсомольской – почти три километра. Стоимость капитального преображения составляет порядка 300 миллионов рублей.





Сергей Силаев



