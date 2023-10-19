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5:00, 19 октября 2023 года Сотрудники МЧС провели день открытых дверей для орловских школьников В гости к пожарным пришли ученики школы № 6.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Они побывали в диспетчерской 5-й пожарно-спасательной части города Орла, куда поступают все звонки и объявляется пожарная тревога. Дети узнали, что телефоны службы спасения "01", "101" предназначены для того, чтобы помогать людям, попавшим в беду.



Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, ребята познакомились с условиями быта огнеборцев. Особый восторг вызвало оснащение пожарных автомобилей. Также со школьниками провели беседу о правилах пожарной безопасности. Им рассказали о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.





Вести-Орёл



