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15:30, 18 октября 2023 года Молодого орловца обвинили в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть знакомого Уголовное дело возбудили следственные органы.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 43-летнего жителя Орла по статье 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По данным следствия, на территории Крестильского кладбища Орла с множественными телесными повреждениями в области головы и шеи был обнаружен 43-летний мужчина. Он впоследствии скончался в больнице.



После проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний знакомый погибшего. Орловец раскаялся в содеянном и сообщил обстоятельства преступления.



– Он пояснил, что между ним и потерпевшим на улице возник конфликт, в ходе которого он нанес последнему удары руками, ногами и деревянной палкой по голове и туловищу, после чего оставил мужчину вблизи от кладбища и скрылся с места происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Молодому человеку предъявлено обвинение, его заключили под стражу.





Сергей Силаев



