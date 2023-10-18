В Орле обсудили антитеррористическую защищенность автовокзала
Тему затронули на заседании оперштаба.
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Глава региона Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба Орловской области. Мероприятие прошло в здании областной администрации 18 октября.
В рамках работы штаба продолжается контроль за реализацией системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности и общественного порядка на территории Орловщины. На заседании проанализировали антитеррористическую защищенность автовокзала областной столицы, а также тяговых подстанций железнодорожной транспортной инфраструктуры.
– Также заслушан доклад об угрозах обеспечения транспортной безопасности железнодорожных станций, находящихся на территории Орловской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.