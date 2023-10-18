Молодые орловские ветеринары будут получать выплаты из областного бюджета
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Право на выплаты имеют специалисты в возрасте до 30 лет, получившие высшее или среднее ветеринарное образование, впервые устраивающиеся на работу в подведомственные управлению ветеринарии Орловской области учреждения.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", выплаты для молодым специалистам, заключившим с учреждением трудовой договор, осуществляются ежегодно в течение 3 лет (по специальности "Ветеринарный фельдшер" - 100 тыс. рублей, "Ветеринарный врач" - 200 тыс. рублей).