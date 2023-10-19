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3:00, 19 октября 2023 года

ЦБ доработает дизайн новой 1000-рублевой купюры

Внешний вид банкноты подвергся критике после того, как выяснилось, что на ней изображено здание церкви, на котором нет креста.

фото из архива

Центральный Банк России приостановил выпуск банкноты в 1000 рублей в новом дизайне, который представили 16 октября. Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

- В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила, - отмечается в публикации.

Новая купюра номиналом 1000 рублей выполнена в сине-зеленых тонах. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне - Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.


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