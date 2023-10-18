Главная » Новости



14:00, 18 октября 2023 года Орловский футбол. Прошлое и настоящее 27 лет назад в Орле состоялся один из самых знаковых футбольных матчей в истории нашей футбольной команды.





Орловский футбол. Прошлое и настоящее. 27 лет назад в Орле состоялся один из самых знаковых футбольных матчей в истории нашей футбольной команды. В 1/16 финала Кубка России ФК «Орёл» обыграл команду Высшей лиги – «Жемчужину» из города Сочи. Какая связь между прошлым и будущим орловского футбола? Какие были болельщики сейчас и какие 27 лет назад – ответы в материале Анастасии Дороховой.







Анастасия Дорохова



