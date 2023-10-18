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12:32, 18 октября 2023 года Орловские огнеборцы спасли трех человек Возгорание произошло в трехэтажном многоквартирном доме по переулку Мелиораторов поселка Глазуновка сегодня ночью.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, на момент прибытия пожарных из квартиры на первом этаже шел густой дым. Из-за сильного задымления требовалась эвакуация людей. Для этого сформировали звено газодымозащитников.



С помощью трехколенной лестницы с верхних этажей спасли трех человек и эвакуировали еще десять. От огня пострадала двухкомнатная квартира - в ней выгорел диван и закоптились стены. На месте работали сотрудники 17-й и 26-й пожарно-спасательных частей. Причину пожара устанавливают специалисты.





Вести-Орёл



