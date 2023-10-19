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1:30, 19 октября 2023 года Врачи спрогнозировали подъем заболеваемости сезонными вирусами, гриппом и COVID-19 При этом специалисты отметили, что полностью готовы к эпидсезону 2023-2024.



Фото: архив "Вести-Орел"

- В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19, - рассказала эксперт Елена Эсауленко. Она добавила, что симптоматика болезней довольно схожа, что будет представлять собой сложность при постановке верного диагноза. Также подобные инфекции могут привести к развитию тяжелых заболеваний и обострению хронических, к появлению бактериальных инфекций.



- Тем не менее, к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства, - добавила специалист.





Вести-Орёл



