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13:30, 18 октября 2023 года

Жители Орловщины стали в два раза чаще страховать имущество

За первое полугодие они заключили почти 80 тысяч договоров имущественного страхования.

Фото сайта "Вести-Орел"

Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 12% выросли и страховые премии. Их размер составил 600 млн рублей.
В целом за первое полугодие жители региона оформили 236 тысяч договоров страхования на сумму 1,7 млрд рублей. Рост по количеству договоров по сравнению с прошлым годом составил почти 30%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Там также отметили, что количество полисов страхования от несчастных случаев и болезней выросло на 70%. Кроме того, орловцы заключили 5746 договоров страхования жизни. Аналитики связывают такую динамику с ростом кредитования, которое предполагает страхование жизни и здоровья заемщиков.

На обязательное автострахование орловцы потратили 598 млн рублей. При этом количество заключенных договоров ОСАГО снизилось на 1,2%. На это, по словам экспертов, мог повлиять рост стоимости транспортных средств, а также подорожание запчастей и комплектующих для их ремонта.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года жители Орловской области получили от страховых компаний 976 млн рублей страховых выплат. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


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