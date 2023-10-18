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9:30, 18 октября 2023 года В Орловской области нормализовалась пожарная обстановка В связи с этим отменен особый противопожарный режим.



Фото: архив "Вести-Орел"

На территории региона он действовал с 28 сентября до 17 октября. Был введен запрет на пребывание в лесах, въезд в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



К таким жестким мерам пришлось прибегнуть в связи с ростом числа пожаров и по причине повышения пожарной опасности. Оперативными группами в районах области были приняты исчерпывающие меры по оперативному тушению возгораний.





Вести-Орёл



