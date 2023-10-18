Орловских студентов обучат финансовой грамотности

Каждую неделю студенты смогут расширять границы знаний.

Планировать свой бюджет правильно, принимать верные финансовые решения и не

верить мифам о кредитовании. Это - навыки финансового грамотного человека, и обрести их можно уже сегодня. Для орловских студентов стартует новый цикл вебинаров по финансовой грамотности.

Первая встреча намечена на 10 утра. Речь пойдет о цифровом рубле. Вплоть до 29 ноября каждую неделю студенты смогут расширять границы знаний. После лекций закрепят их на практических занятиях. Темы разберут с известными спикерами и представителями Банка России.