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10:30, 18 октября 2023 года Вадим Соколов провел первый прием граждан в качестве сенатора Орловцы задавали самые разные вопросы.





Первый личный прием граждан в качества сенатора РФ от Орловской области провел Вадим Соколов 17 октября. Жители региона задавали самые разные вопросы: от бытовых до общественно значимых.



Среди обсуждаемых тем - предоставление помещения для регионального отделения Комитета семей Воинов Отечества, помощь семьям мобилизованных, ремонт учреждений культуры в районах области.



– В этом я вижу свою одну из основных миссий как члена Совета Федерации. И в целом внимание к проблемам людей - это одна из главных составляющих работы власти, - отметил сенатор Вадим Соколов.







Сергей Силаев



