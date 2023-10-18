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10:00, 18 октября 2023 года Онкологи обследовали жительниц Малоархангельского района Специалисты приехали в местную ЦРБ.



Фото: департамент здравоохранения региона

На базе Малоархангельской районной больницы 17 октября пациенток приняла мультидисциплинарная команда специалистов. В нее вошли онколог-гинеколог, кардиогинеколог и медсестра Орловского онкодиспансера.



Специалисты обследовали 25 орловчанок, которых врачи отобрали ранее для дополнительной консультации. Также все женщины получили возможность пройти обследование на жидкостную онкоцитологию.



– Кардиоонколог провела прием женщин, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания при уже установленном диагнозе. Онкогинеколог проконсультировала пациенток, которым потребовался прием специалиста областного уровня после первичного приема, - рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.



Двух женщин из группы после приема направили на дополнительные обследования для уточнения диагноза. Следующий выезд планируется в декабре на базу Верховской районной больницы.





Сергей Силаев



