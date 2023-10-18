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9:30, 18 октября 2023 года

Звук орловской гармошки раздался на Эльбрусе

Преподаватель музыкальной школы Мария Косарихина исполнила произведения "Ливенские напевы" и "Ливенский рок-н-ролл".

Фото: департамент культуры Орловской области

Преподаватель Ливенской детской музыкальной школы и солистка ансамбля "Ливенские гармошки" Мария Косарихина приняла участие во всероссийском фестивале-конкурсе "Звучит гармонь над Приэльбрусьем". Орловчанка исполнила два произведения орловского композитора Евгения Дербенко и стала победительницей конкурса.

Как сообщили в департаменте культуры Орловской области, звук самой длинной в мире – ливенской гармошки – прозвучал на высоте 2800 метров. На фестивале, где Мария Косарихина представляла регион, звучали разнообразные гармоники – хромка, вятская, тульская, татарская и другие.


Сергей Силаев
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