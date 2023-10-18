среда 18.10.2023 08:39:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

8:30, 18 октября 2023 года

В Новосильском районе завершили благоустройство "Васильковой гавани"

На работы было потрачено более 50 миллионов рублей.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Благоустройство общественной территории стало возможным после победы Новосильского района Орловщины в конкурсе Минстроя по лучшим проектам создания комфортной городской среды в 2021 году. Работы проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на благоустройство было выделено 50,9 миллиона рублей.

В обновленном сквере появились скамейки, освещение, игровое оборудование. Рабочие выполнили опиловку деревьев, выкорчевали пни, заасфальтировали тротуары с дорожками, проложили кабельные линии для фонарей.

По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", установлены ландшафтные композиции и реконструирован памятник. На берегу реки Зуша появились спортплощадки и новые места для отдыха местных жителей.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.