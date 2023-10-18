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8:30, 18 октября 2023 года В Новосильском районе завершили благоустройство "Васильковой гавани" На работы было потрачено более 50 миллионов рублей.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Благоустройство общественной территории стало возможным после победы Новосильского района Орловщины в конкурсе Минстроя по лучшим проектам создания комфортной городской среды в 2021 году. Работы проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на благоустройство было выделено 50,9 миллиона рублей.



В обновленном сквере появились скамейки, освещение, игровое оборудование. Рабочие выполнили опиловку деревьев, выкорчевали пни, заасфальтировали тротуары с дорожками, проложили кабельные линии для фонарей.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", установлены ландшафтные композиции и реконструирован памятник. На берегу реки Зуша появились спортплощадки и новые места для отдыха местных жителей.





Сергей Силаев



