Орловчанка Кристина Шестакова привезла бронзу со всероссийских соревнований по художественной гимнастике
Турнир проходил в городе Иваново.
Мастерство на ковре на протяжении нескольких жней демонстрировали порядка 800 гимнасток. Девушки представляли Орел, Москву, Санкт-Петербург, Липецк, Псков и другие города. Воспитанница СШОР №3 Кристина Шестакова выступала с мячом, обручем, булавами и без предмета.
По информации пресс-службы областного правительства, третье место юная гимнастка завоевала по итогам всех номеров. Спортсменка занимается под руководством тренера Евгении Васюковой.