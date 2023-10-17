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20:30, 17 октября 2023 года В Орле в тестовом режиме начала работать бескондукторная система оплаты До конца года валидаторы установят на всем муниципальном транспорте.





По утрам орловский транспорт забит. Оплатить проезд местным жителям бывает непросто – карты пассажиры передают из рук в руки, что не очень надежно.



Новый бесконтактный вид оплаты значительно упростил задачу – в автобусах начали появляться валидаторы. Теперь для оплаты проезда задействовать водителя нет необходимости.



Ограничит новинка и любителей проехать бесплатно. Первая попытка стать "зайцем" обернется неудачей. А все потому что теперь каждый пассажир под четким контролем у водителя.



– Отслеживается система безбилетника визуально в зеркала, но и здесь он пробивается на оплата не оплата. Если он в стоп-листе, здесь высвечивается красным, - рассказал водитель Юрий Греханов.









Антон Сорокин



