В Орле в тестовом режиме начала работать бескондукторная система оплаты

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20:30, 17 октября 2023 года
В Орле в тестовом режиме начала работать бескондукторная система оплатыДо конца года валидаторы установят на всем муниципальном транспорте.
По утрам орловский транспорт забит. Оплатить проезд местным жителям бывает непросто – карты пассажиры передают из рук в руки, что не очень надежно.
Новый бесконтактный вид оплаты значительно упростил задачу – в автобусах начали появляться валидаторы. Теперь для оплаты проезда задействовать водителя нет необходимости.
Ограничит новинка и любителей проехать бесплатно. Первая попытка стать "зайцем" обернется неудачей. А все потому что теперь каждый пассажир под четким контролем у водителя.
– Отслеживается система безбилетника визуально в зеркала, но и здесь он пробивается на оплата не оплата. Если он в стоп-листе, здесь высвечивается красным, - рассказал водитель Юрий Греханов.
Антон Сорокин
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