Депутаты Госдумы поддержали отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях
Законопроект принят в первом чтении.
Фото: портал Государственной Думы РФ
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об отзыве Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ был внесен в нижнюю палату парламента 13 октября. Его разработал профильный комитет Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина.
По словам Вячеслава Володина, США безответственно относятся к глобальной безопасности: в течение 23 лет они не ратифицировали Договор.
– Отзыв ратификации соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, - подчеркивал председатель ГД.
Уже 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и третьем чтениях. Соавторами законопроекта стали практически все депутаты Государственной Думы.