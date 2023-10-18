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1:30, 18 октября 2023 года Депутаты Госдумы поддержали отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях Законопроект принят в первом чтении.



Фото: портал Государственной Думы РФ

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об отзыве Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ был внесен в нижнюю палату парламента 13 октября. Его разработал профильный комитет Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина.



По словам Вячеслава Володина, США безответственно относятся к глобальной безопасности: в течение 23 лет они не ратифицировали Договор.



– Отзыв ратификации соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, - подчеркивал председатель ГД.



Уже 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и третьем чтениях. Соавторами законопроекта стали практически все депутаты Государственной Думы.





Сергей Силаев



