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5:00, 18 октября 2023 года Молодые орловские ветеринары получат выплаты при трудоустройстве по специальности Постановление подписал губернатор.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление в целях господдержки работников ветеринарной службы региона. Документом утвержден порядок предоставления выплаты молодым ветеринарным специалистам, трудоустроившимся в государственные учреждения Орловщины, подведомственные управлению ветеринарии.



По информации пресс-службы областного правительства, финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета. Право на получение выплаты имеют молодые ветеринары в возрасте до 30 лет с высшим или средним профессиональным образованием, впервые устраивающиеся на работу по специальности.



Выплата осуществляется ежегодно в течение трех лет со дня заключения трудового договора. Ветеринарным фельдшерам будут выплачивать 100 тысяч рублей, ветеринарным врачам – 200 тысяч. Для получения средств необходимо соблюсти ряд условий. Подробнее с ними можно ознакомиться на информационном портале региона.





Сергей Силаев



