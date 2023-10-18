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5:00, 18 октября 2023 года

Молодые орловские ветеринары получат выплаты при трудоустройстве по специальности

Постановление подписал губернатор.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление в целях господдержки работников ветеринарной службы региона. Документом утвержден порядок предоставления выплаты молодым ветеринарным специалистам, трудоустроившимся в государственные учреждения Орловщины, подведомственные управлению ветеринарии.

По информации пресс-службы областного правительства, финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета. Право на получение выплаты имеют молодые ветеринары в возрасте до 30 лет с высшим или средним профессиональным образованием, впервые устраивающиеся на работу по специальности.

Выплата осуществляется ежегодно в течение трех лет со дня заключения трудового договора. Ветеринарным фельдшерам будут выплачивать 100 тысяч рублей, ветеринарным врачам – 200 тысяч. Для получения средств необходимо соблюсти ряд условий. Подробнее с ними можно ознакомиться на информационном портале региона.


Сергей Силаев
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