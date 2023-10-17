Главная » Новости



20:00, 17 октября 2023 года Андрей Клычков встретился с директором "Орелмасло" Владимиром Павловым Беседа состоялась 17 октября.



Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и директор предприятия "Орелмасло" Владимир Павлов обсудили реализацию инвестиционных проектов предприятия, а также перспективы дальнейшего развития. Встреча прошла в здании областной администрации.



Для "Орелмасло" ключевыми направлениями являются производство высококачественной продукции, модернизация технологической базы и следование международным стандартам в области защиты экологии и безопасности труда. Приоритетом также является участие в поддержке социальных и общественных инициатив, которые способствуют развитию областной столицы, сообщили в пресс-службе областного правительства.



В планах на сезон 2023-2024 годов – ввод в эксплуатацию нового очистительного отделения, модернизация участка фильтрации масла и закупка оборудования для переработки сои. "Орелмасло" – крупнейший экспортер региона. В 2022 году предприятие поставило продукции на сумму почти 9,4 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



