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8:00, 18 октября 2023 года

Волейбольный клуб "Орел" стартовал в первой лиге чемпионата ЦФО

Наша команда выступает в подгруппе "Б".

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловский волейбольный клуб начал выступление в первой лиге чемпионата России ЦФО 2023-2024 годов. На предварительном этапа наша команда выступает в подгруппе "Б" с "Полимер" из Десногорска Смоленской области, а также брянскими клубами "Охотно" и "Спартак".

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, первый тур уже состоялся. Он прошел в Брянске. Наша команда провела три матча, в одном из них была одержана победа со счетом 3:0.

Следующий тур состоится в Брянске с 10 по 12 ноября, 8-10 декабря орловцы сыграют на домашней площадке. По окончании предварительного этапа, в феврале 2024 года, по итогу распределения мест на предварительном этапе, команды сыграют в четвертьфинальных группах


Сергей Силаев
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