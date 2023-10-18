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7:00, 18 октября 2023 года

В Орле на улице Орловских партизан продолжается строительство дороги

На эти цели предусмотрено более 111 миллионов рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

На объекте выполнили ряд подготовительных работ: расчистили и посыпали песком дорогу к локальным очистным сооружениям. Осуществили вертикальную планировку строительной площадки, расчистили места для парковки.

На трех участках дороги по улице Орловских партизан сняли асфальтовое покрытие (от Московского шоссе до гаражного кооператива). На участке от Московского шоссе до дома № 5 уложен геотекстиль и щебень.

Завершены работы по переносу теплотрассы, выносу опор освещения и переносу водопровода. Забетонировано основание под очистные сооружения, идет сварка труб водопровода и обустройство тротуаров.

Строительство ведется по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда", а также ведомственной целевой программы города Орла "Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы", сообщает пресс-служба областного правительства.


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