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19:30, 17 октября 2023 года Жители дома на Привокзальной в Орле ждут ремонт подвала По словам жителей, его не проводили 30 лет.





Корреспондент ГТРК Орел Анастасия Тычинская побывала в одном из орловских домов, где длительное время не проводился капитальный ремонт. По словам жителей, ремонта не было последние три десятка лет.



– В одном месте произошло подтекание. Во время урагана сорвало пленку. подрядчик в курсе, протечки устранят. в течении недели кровля будет закрыта полностью. все какие нанесены водой повреждения по вине подрядчика, будут с собственниками жилья вопросы закрыты. будет либо проведен ремонт либо выплачена компенсация, - отметил и.о. директора фонда капремонта Владимир Слизовский.



В фонде капремонта заверили, работы ведутся. И уже есть результаты. Сделана новая система отопления, 70% кровли уже накрыто. А тем, у кого в квартирах пока сыро, неудобства компенсируют.



Подрядчик обещает выполнить все оставшиеся работы раньше намеченного срока. Организация гарантирует хорошие трубы и сухой подвал.









Анастасия Тычинская



