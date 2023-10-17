вторник 17.10.2023 20:34:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

19:30, 17 октября 2023 года

Жители дома на Привокзальной в Орле ждут ремонт подвала

По словам жителей, его не проводили 30 лет.


Корреспондент ГТРК Орел Анастасия Тычинская побывала в одном из орловских домов, где длительное время не проводился капитальный ремонт. По словам жителей, ремонта не было последние три десятка лет.

В одном месте произошло подтекание. Во время урагана сорвало пленку. подрядчик в курсе, протечки устранят. в течении недели кровля будет закрыта полностью. все какие нанесены водой повреждения по вине подрядчика, будут с собственниками жилья вопросы закрыты. будет либо проведен ремонт либо выплачена компенсация, - отметил и.о. директора фонда капремонта Владимир Слизовский.

В фонде капремонта заверили, работы ведутся. И уже есть результаты. Сделана новая система отопления, 70% кровли уже накрыто. А тем, у кого в квартирах пока сыро, неудобства компенсируют.

Подрядчик обещает выполнить все оставшиеся работы раньше намеченного срока. Организация гарантирует хорошие трубы и сухой подвал.




Анастасия Тычинская
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.