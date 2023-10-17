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19:00, 17 октября 2023 года В Орловской области снизился индекс административного давления на бизнес По сравнению с 2021 годом во всероссийском рейтинге наш регион поднялся две позиции - с 51-го на 49-е место.



Фото из архива

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", на Орловщине реализуется региональный проект "Вектор на профилактику", направленный на снижение административной нагрузки на бизнес за счет переориентации контрольно-надзорной деятельности с наказания на предупреждение.



- В настоящее время в регионе строго соблюдается мораторий на проверки. При этом принципиальное внимание уделяется информатизации ряда процессов. Работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности продолжается, - отметил губернатор Андрей Клычков.





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