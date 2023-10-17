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18:30, 17 октября 2023 года Жителя Орла будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его знакомого Расследование уголовного дела завершил СК России по Орловской области.



Фото сайта "Вести-Орел"

Следствие установило, что 26 декабря прошлого года 44-летний мужчина распивал спиртное в одном из помещений фитнес-центра на улице Куйбышева в Орле вместе со своим 41-летним знакомым. После этого они поссорились, и обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, от которых тот скончался на месте.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, предварительное следствие завершено. Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Вести-Орёл



