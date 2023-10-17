Орловщина отметила День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Специалисты отрасли обсудили перспективы и поговорили о новшествах.
В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Конгресс-Холле на выставочных площадках и в залах встретились участники отрасли, чтобы поделиться радостями, обсудить перспективы и поговорить о новшествах. Результаты уборочной в 2023 году рекордные. Настало время ставить новые задачи.
– Сегодня аграрии региона производят продовольствия на душу населения в 3,5 раза больше, чем в среднем по РФ. На этот момент по оперативным данным мы находимся на первом месте в ЦФО по валовому сбору рапса. Уже собрано более 4 миллионов 390 тысяч тонн зерна и масличных культур. Уборка продолжается, можно с уверенностью сказать, что в этом году мы достигнем общего валового сбора зерна и масличных культур в объеме более 5 миллионов, - отметил губернатор Андрей Клычков.
Такие цифры – результат эффективного труда, научных достижений и современной техники. Подробности – в сюжете Ирины Костиной.