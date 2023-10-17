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17:00, 17 октября 2023 года

Орловским бойцам в зону СВО доставили 20 тонн картофеля

Продукты предоставили фермерские хозяйства Кромского района и Орловского муниципального округа.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Шестисотый день специальной военной операции орловский гуманитарный конвой встретил на передовой. Посылку отправили солдатам под Кременную вместе с еще одной партией бутилированной воды 16 октября.

Орловские фермеры - настоящая опора страны не только в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, но и здесь, на фронте! Низкий поклон нашим предпринимателям, которые делом показывают, что такое социальная ответственность - за себя, за свой регион, за всю Россию!, - отметил губернатор Андрей Клычков.


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