В Орле для зрителей футбольного матча пустят дополнительные автобусы
На транспорте можно будет добраться до дома.
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На центральном стадионе имени Ленина Орла 18 октября в 18.30 встретятся два сильных соперника: лискинский "Локомотив" и ФК "Орел". Финал кубка любительской лиги определит, какая из команд получит путевку в профессиональный футбол.
После матча орловцы смогут добраться домой на муниципальном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
– Потребность горожан будут обеспечивать 18 автобусов и два троллейбуса №4. Дополнительные единицы автобусов появятся на маршрутах №8, 14, 19, 26, 60, 48, - отметили в пресс-службе мэрии.