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16:30, 17 октября 2023 года В Орле для зрителей футбольного матча пустят дополнительные автобусы На транспорте можно будет добраться до дома.



Фото из архива

На центральном стадионе имени Ленина Орла 18 октября в 18.30 встретятся два сильных соперника: лискинский "Локомотив" и ФК "Орел". Финал кубка любительской лиги определит, какая из команд получит путевку в профессиональный футбол.



После матча орловцы смогут добраться домой на муниципальном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



– Потребность горожан будут обеспечивать 18 автобусов и два троллейбуса №4. Дополнительные единицы автобусов появятся на маршрутах №8, 14, 19, 26, 60, 48, - отметили в пресс-службе мэрии.





Сергей Силаев



